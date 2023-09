S humorem, ale bez peněz

Oběma cloumal stres a pocit bezvýchodnosti. Tušili, že už nemůžou dál a jsou těsně před zhroucením. To je ale tak všechno, co měli společného. Potkali se náhodou na parkovišti před supermarketem a jeden pro druhého byli onou poslední kapkou, kterou vše přeteklo. On málem nacouval do jejího drahého auta a ona mu na oplátku zablokovala výjezd a ukázala prostředníček. A je to právě automobilová honička, která následuje, a neustále eskalovaná pomsta, co náhle přinesou do životů sotva se protloukajícího údržbáře Dannyho a bohaté podnikatelky Amy smysl a vášeň, jež oba dlouho postrádají. Tak se rozjíždí seriál Ve při, jeden z nejoriginálnějších letošních hitů z produkce Netflixu.

Jemu pracovní nasazení nedokáže zajistit důstojnou existenci, jí se zase vinou hodin věnovaných kariéře hroutí rodina a nemá čas zpracovat emoce. Ačkoli on tře bídu s nouzí a ona nemá o peníze nouzi, chuť zcela zničit jeden druhého se oběma stává náplastí na všechny frustrace a drobná ponížení, která dennodenně mlčky polykají. Pokud jsou k sobě hrdinové seriálů obvykle přitahováni láskou, tady je iracionální silou pohánějící děj nenávist.