Sečteno, podtrženo: Kolik by stála vláda ANO – Automobilky v problémech – Revize Energiewende
V Německu má skončit dotační podpora všech zelených zdrojů za každých okolností
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Kolik by stála vláda s SPD a Stačilo!? Organizace Oxford Economics spočítala, jaké dopady na státní rozpočet by měly podle svých plánů jednotlivé vlády. Věnovala se i možnosti kabinetu ve složení ANO, Stačilo!, SPD a Motoristů. Podle jejích propočtů by taková vláda znamenala pro státní rozpočet dalších 120 miliard schodku, což by mělo negativní dopad na inflaci, která by o procento vyrostla, a celkové státní zadlužení, jež by se během čtyř let zvýšilo ze 43 na 47 procent vůči HDP. (Oxford Economics)
PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? Opoziční strany mají mnoho návrhů, co by se dalo dělat jinak, řada z nich však stojí desítky miliard. Otázka, kde na to vzít, se z předvolebního provozu téměř vytratila, voliči po stranách nepožadují realistické plány nakládání s veřejnými financemi. Tato studie nám dává konkrétní číslo, o kterém lze vést debatu.
Problémy automobilek. Výroba automobilů patří dlouhé roky mezi nejsilnější průmyslové obory v Evropě, nyní se ale propadá do krize. Jak spočítala poradenská společnost EY, rok od roku se tenčí zisky západních automobilek, v první polovině letošního roku to bylo o 49 procent oproti stejnému období v loňském roce. Problémy tohoto typu má například německá skupina Volkswagen nebo francouzský Stellantis. (e15.cz)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Všichni skončíme v pekle
Ale Amerika bude první
Respekt ObchodPřejít do obchodu
O Charliem Kirkovi a našich hlavách ze skla
Jak se vyrovnat s radikální lidskou zranitelností