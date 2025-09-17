Sečteno, podtrženo: Nezaměstnanost roste - Jak změnit daně - Kde škrtat v rozpočtu
Výborná zpráva: někdo si dal práci a propočítal možné změny daní
Vítám vás u newsletteru Sečteno, podtrženo, ve kterém vás pravidelně upozorňuji na pohyby v politice, ekonomice a společnosti. Pojďme tedy k výběru událostí z uplynulých dní:
Nezaměstnanost roste. V srpnu dosáhla nezaměstnanost v Česku hodnoty 4,6 procenta, což znamená, že bez práce bylo nejvíce lidí od roku 2017. Jen od roku 2022 přibylo 100 tisíc lidí bez práce, od letošního ledna to je 45 tisíc, celkově tak 340 tisíc. Nezaměstnanost rostla i v letní sezoně, což je zpravidla období, kdy je počet nezaměstnaných díky letním brigádám nejnižší. Jaký bude další vývoj, zřejmě ukáže září, kdy naopak letní brigády končí, a nezaměstnanost tak roste. (Tomáš Dvořák, Oxford Economics)
PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Dlouhé roky jsme v Česku zvyklí na velmi nízká čísla, jinými slovy, najít práci nebyl problém téměř pro nikoho. Nyní hrozí, že tento dlouhotrvající stav možná pomalu končí. Může se tak opakovat příběh vysoké inflace, kterou jsme také roky neregistrovali, až k nám dorazila v plné síle. A společenské dopady mohou být v případě prohloubení krize na trhu práce velmi podobné, jako tomu bylo v případě růstu cen.
