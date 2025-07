Vary 4: Remake Amadea či Přeletu nad kukaččím hnízdem? Předělávat se mají jen špatné filmy

Když jsme propagovali Amadea v Evropě, byli jsme i v Madridu a Miloš se šel podívat na obrazy do Musea del Prado – nikdy Goyu neviděl. Vrátil se s tím, že v Goyových obrazech a práci je ukrytý filmový příběh. O patnáct let později zavolal mému strýci: že prý na ty černé Goyovy obrazy nikdy nezapomněl a že je přesvědčený, že je v nich film. Strýc říká: „OK, jaký film“? Na což Miloš odpověděl, že ještě neví. Saul mu poradil, ať se spojí se scenáristou Jeanem-Claudem Carrièrem, který se strýcem pracoval už na filmu Nesnesitelná lehkost bytí. Začali s Milošem psát scénář, jehož hlavním hrdinou byl Goya, ale dva roky se s tím trápili. Pak udělali hlavní postavu z jezuity Javiera Bardema, z Goyi vypravěče a najednou to zapadlo do sebe. Bohužel nám nedošlo, že v té době u strýce propukla raná fáze Alzheimerovy nemoci a začal se chovat nevyzpytatelně. Například zakázal přítomnost novinářů na natáčení. Když jsem argumentoval, že jsme měli novináře na Anglickém pacientovi a byla z toho skvělá publicita, tvrdil mi, že to není pravda. Zakázal taky všem mluvit o tom, že ten film je alegorie na americkou invazi do Iráku. A tím to neskončilo, najal také dva lidi na zvuk, dva lidi na hudbu, odmítl dát film jako zahajovací titul festivalu v Benátkách, přestože ho o to Miloš i jeho agent prosili.