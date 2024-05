Otakar Foltýn: Nejdu dělat politickou propagaci vládě

Bývalý šéf Vojenské policie, účastník vojenských misí v Afghánistánu a Kosovu Otakar Foltýn považuje svůj nový úkol koordinátora strategické komunikace za příležitost přesvědčit občany, že náš přístup k dezinformacím nesmíme přizpůsobovat nenávisti a sporům, které vidíme na sítích a v části mediálního prostoru. Potřebujeme sice silné a jednoznačné postoje, ale pokud, říká Foltýn, budeme na negativní emoce reagovat dalšími negativními emocemi, budeme dál roztáčet spirálu nenávisti a strachu. Na takový vývoj doplácí celá společnost, a proto chce Foltýn udělat, co může, aby tomu zabránil. Dostal na to šest měsíců.

Vnímáte jmenování do funkce koordinátora strategické komunikace jako jistou satisfakci poté, co vás v roce 2023 za dodnes ne zcela jasných okolností odvolala ministryně obrany Jana Černochová z funkce šéfa Vojenské policie? Mimochodem mluvil jste s Janou Černochovou před nástupem do nové funkce? Budete s ní muset spolupracovat.

Neberu to jako satisfakci. Tahle pozice je neplacená a určitě ne nějaká trafika za odměnu. S paní ministryní jsem od té doby několikrát mluvil, o čem, to si nechám pro sebe. Koneckonců – jako voják sloužím státu, ne konkrétním lidem. Takže osobní věci do toho netahám.

Už jste zmínil, že vaše nová funkce je neplacená. Zůstáváte však zaměstnancem Hradu, zástupcem šéfa tamní vojenské kanceláře. To budete dostávat plat z prezidentské kanceláře a pracovat pro vládu?

Jsem z té funkce dočasně uvolněn. Kancelář nové funkce budu mít na Úřadu vlády, ale formálně jsem jen „zapůjčen“ a zůstanu řadovým příslušníkem prezidentské kanceláře. Můj plat se nijak nemění. Do uniformy se chci vrátit.

Dezinformační scéna a do jisté míry i opozice to však berou jako posílení vlivu Hradu na vládní politiku, posílení vlivu armády na politiku vůbec. Takže to, kde budete pracovat a kdo vás bude platit, by mělo být srozumitelné.

Jsem voják, a ten slouží tam, kam ho stát pošle. Jsem placen za službu státu. Je nutné posílit strategickou komunikaci státu a jsem rád, jaký důraz na to vláda teď dává. Neposiluji ničí vliv, jdu tam sám za sebe.

Co si pod vaší novou pracovní náplní, strategickou komunikací, má občan představit?

Nejdu dělat politickou propagaci vládě anebo ministrům, jak se o tom teď píše v mnoha postech na sociálních sítích. Mým záměrem je vysvětlovat občanům základní principy, na kterých stojí tento stát. V kontextu, v souvislostech, protože tady se tímto způsobem o podobných věcech léta nemluví. Z různých průzkumů vyplývá, že lidé mají malé vědomosti o tom, jak funguje stát, proč jsou důležité hodnoty jako svoboda, spravedlnost, solidarita, důstojnost. Chtěl bych to začít měnit.