0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor28. 8. 202523 minut

Nikdo nemůže nutit učitelku, aby brala plačící děti rodičům z náručí. Jak zvládnout nástup do školky

S dětskou psycholožkou Hanou Sokolovou a speciální pedagožkou Alenou Pokornou o tom, jak tříleté děti ochránit před zbytečným emočním stresem, adaptačních programech v českých mateřských školách a jejich související knize

Štěpán Sedláček

Neznámé děti, hračky, vůně, jídlo, hry na koberci i v zahradě, nová a leckdy první přátelství, úsměv paní učitelky, ale také stud, úzkost, nejistota, hádky, slzy a stesk po rodičích. První dny a týdny v mateřské škole nebývají lehké, a přitom jsou podle psychologů velmi důležité z mnoha hledisek. Dítě opouští domov a trvá, než si zvykne na nové prostředí a lidi, s nimiž má trávit nemalou část dne. K budování důvěry má pomoct adaptace. Co se při tomto procesu odehrává? Jak by měl vypadat z perspektivy dítěte, rodičů a pedagogů? Jaké kolem nástupu dětí do školky kolují mýty či nepochopení? Nejen na to se ptal speciální pedagožky a lektorky učitelů Aleny Pokorné a dětské psycholožky Hany Sokolové v podcastu Čtení s Respektem Štěpán Sedláček. Toto je krácený přepis interview. Celé znění si můžete poslechnout v audioverzi.

Vy jste společně napsaly knihu Adaptace dítěte v mateřské škole aneb Budování emočního bezpečí dítěte, což je příručka pro učitele i pro rodiče, kterou vydalo nakladatelství Raabe. V ní přehledně popisujete, co obnáší přizpůsobování se na školku, zmiňujete tu i příklady dobré a špatné praxe a příběhy konkrétních dětí. Jak se v tom odráží vaše rozdílné odbornosti a zkušenosti?

Pokorná: Když jsem nastoupila do mateřské školy, tak jsem měla sama malé děti a řešila jsem, jak jim bude ve školce. Dostala jsem se tehdy do vynikající mateřské školy, kde už tuhle otázku učitelky hodně řešily. Snažily jsme se vytvořit příjemné prostředí a pracovat s představou, že když děti nebudou plakat, tak se nám jako učitelkám bude mnohem lépe pracovat. Dnes už mám tři dospělé děti. Všechny si adaptací prošly a jsem ráda, že jsem u toho byla s nimi. Později jsem vystudovala speciální pedagogiku a začala jsem se adaptací intenzivně zabývat, protože jsem viděla její vliv na děti – a to, co to s nimi dělá, když není dobře uchopená. Působila jsem také v devíti různých školkách jako speciální pedagog a tam jsem mohla sledovat, jak rozdílně pojatá adaptace může působit na děti. Málokdy jsem byla spokojená. Viděla jsem u dětí velkou úzkost, strach, pláč, a to i celkem dlouho po nástupu. To byl velmi silný impulz. A když k nám pak nastoupila Hanka se svými dětmi, začaly jsme se o tom tématu bavit. Bylo to úžasné, protože přinesla spoustu podnětů v roli rodiče i dětské psycholožky.

↓ INZERCE

Sokolová: Moje osobní zkušenost se školkou v dětství nebyla zrovna příznivá. A když měl jít do školky můj syn, tak jsem chtěla, aby to prožil jinak. A shodou okolností nastoupil do školky, kde působí Alenka a adaptační program tam už fungoval. Ale stejně jsme si řekly, že by šlo vše zlepšit a ještě víc přizpůsobit dětem.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články