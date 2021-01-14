Zuzana Válková
29napsaných článků
29napsaných článků
Co zažívají obory zasažené krizí a jak by jim stát měl pomoci? Sedm příběhů ze života lidí, kteří sice zůstali zdraví, jejich osudy ale ilustrují rub koronavirového boje – propad ekonomiky a pomalost vlády při přijímání srozumitelných záchranných opatření
Když není vidět dál než za 14 dní
V souvislosti s karanténou se neobjevují jen znepokojivé zprávy. Řada z nich je dokonce dobrých. Existuje rovněž několik doporučení, jak se s některými provozními záležitostmi za časů epidemie vyrovnat s odstupem. Stres je lepší si nechat na chvíle, až nebude zbytí.
„Lidé prožívající skutečnou krizi často jednají racionálněji než ti, kteří se na její příchod teprve chystají. Na předzásobení potravinami v čase epidemie ale není nic nepochopitelného,“ říká psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jiří Šípek.