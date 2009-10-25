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Tomáš Sachr

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Chmury před Kodaní
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Chmury před Kodaní

Nejedny oči upínající se v pondělí k New Yorku musely jen nervózně zamrkat. Tamní summit OSN měl jasně naznačit, čeho se můžeme dočkat za necelé tři měsíce v Kodani, kde mají světoví státníci schválit nový plán boje proti klimatickým změnám. Očekávání jsou veliká, klíčový hráč v podobě USA jasný. A nutno uznat, že naděje směřující k dánské schůzce dostaly po pondělku pořádně na frak.

Tomáš Sachr24. 9. 2009
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