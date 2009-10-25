Tomáš Sachr
191napsaných článků
191napsaných článků
Nejedny oči upínající se v pondělí k New Yorku musely jen nervózně zamrkat. Tamní summit OSN měl jasně naznačit, čeho se můžeme dočkat za necelé tři měsíce v Kodani, kde mají světoví státníci schválit nový plán boje proti klimatickým změnám. Očekávání jsou veliká, klíčový hráč v podobě USA jasný. A nutno uznat, že naděje směřující k dánské schůzce dostaly po pondělku pořádně na frak.
Českem se prohnal další ze série pololegálních závodů v drahých autech. Krom tradičního pohoršení nad excentrickými zbohatlíky ale zvedl i jednu otázku, která se zatím v Česku příliš neřeší. Co vlastně chceme po milionářské charitě made in Czech?