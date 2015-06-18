Petr Holub

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S bývalým studentským vůdcem o fragmentovaných kubánských disidentech a nejistotě z nepoznaného
Jakub Uher patří k nejvýznamnějším právníkům, kteří se u nás zabývají zdravotnictvím. Narodil se v lékařské rodině v Kolíně (1971), před pěti lety absolvoval pražskou právnickou fakultu, kde pak čtyři semestry přednášel.
Za vítězství politiky nad zdravým rozumem se dá označit zákon o neziskových nemocnicích. Jde to učinit s klidným svědomím, protože o tom jsou přesvědčeni úplně všichni.
Kam tedy naše zdravotnictví povede? Tak zní logická otázka, odpověď však od něho nečekejme. Rath má pro svůj vzestup jednoduchou a účinnou metodu.
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