Nemilosrdná minulost

Nemilosrdná minulost19 minut
Žít ve vznešenosti
Petr Holub28. 10. 2008
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Pocit vlastní neviny je tváří v tvář hrůzám totalitního režimu příznačný nejen pro tzv. mlčící většinu, která všechno svádí na "ty nahoře". Podobně bez viny jako řadoví občané se cítí i většina přímých zaměstnanců totalitního aparátu, od policie přes armádu až po justici.
Před šedesáti lety se do boje proti zdánlivě neporazitelnému osudu pustila i skupina vojáka Květoslava Prokeše a pražského právníka Jaroslava Borkovce. Jejich pokus o vojenský převrat je dnes považován za vůbec největší domácí ozbrojenou akci s cílem svrhnout komunisty.