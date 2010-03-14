Michaela Kreuterová
19napsaných článků
19napsaných článků
Indie a Pákistán jsou již půl století úhlavními nepřáteli a důvodem je Kašmír, na který si obě velké asijské země dělají nárok. Nádherné kašmírské údolí je teď neoficiální hranicí rozděleno na indickou a pákistánskou část a přeměnilo se v jednu z nejstarších vojenských zón na zeměkouli.
Nedávné teroristické útoky v indické Bombaji má s největší pravděpodobností na svědomí některá z džihádistických skupin z Pákistánu, ale to nic nemění na tom, že běžný hinduista se dívá na své muslimské spoluobčany úkosem. Kořeny nedůvěry a nevraživosti mezi hinduisty a muslimy je těžké rozplétat.
V centru obchodu a v nejkosmopolitnějším indickém městě Bombaji neznámí muži ozbrojení granáty a samopaly zaútočili během středy a čtvrtka na dvanácti různých místech – na nejvyhlášenější luxusní hotely, restauraci, nemocnici či benzinovou stanici.
Našinci by z nedávné volební kampaně do regionálních parlamentů v Indii běhal mráz po zádech. Davy skandujících lidí navlečených do rudých hábitů, červené transparenty i záplava vlajek se srpy a kladivy mohou vyvolat chmurné asociace.