Helena Březinová
42napsaných článků
42napsaných článků
Kolik vám bylo, když jste definitivně přestřihli pupeční šňůru a odstěhovali se od rodičů? Euroskeptici často straší představou, že Unie smaže kulturní rozdíly, ale přinejmenším v jednom ohledu pravdu nemají: srovnáme-li data o tom, kdy se z mladých Evropanů stávají dospělí, zjistíme i mezi starými členskými státy značné rozdíly.
Proč mají skandinávské země tak zdravé ekonomiky? A proč podle nejnovějšího průzkumu provedeného ve 104 státech světa žijí nejšťastnější lidé v Dánsku? Za šťastné se zde označuje 77 % obyvatel, což je světový rekord. Jednou z hlavních příčin je podle mnohých vědců skutečnost, že si Skandinávci důvěřují.