Daniel Münich
15napsaných článků
15napsaných článků
Poslanecká sněmovna po zveřejnění prvních výsledků schválila vysokoškolský zákon, na který se čekalo šest let. Rodil se nejdříve v přetahování mezi vysokoškolskou a státní administrativou a následně v řeži politických představ a zájmů ve sněmovně.
Ke změně dlouhodobě nízké nezaměstnanosti u nás došlo v druhé polovině roku 1996. Znalci koncem předminulého léta zaregistrovali, že nárůst počtu lidí bez práce byl poněkud vyšší, než by odpovídalo obvyklému sezonnímu výkyvu. Svým způsobem šlo o první předzvěst hospodářského ustrnutí na počátku roku následujícího, které vedlo k balíčkům korekcí hospodářské politiky Klausovy vlády a poté svým způsobem i k jejímu pádu.