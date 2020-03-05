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Daniel Münich

15napsaných článků

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Lék, nebo příznak nemoci
Ekonomika8 minut

Lék, nebo příznak nemoci

Ke změně dlouhodobě nízké nezaměstnanosti u nás došlo v druhé polovině roku 1996. Znalci koncem předminulého léta zaregistrovali, že nárůst počtu lidí bez práce byl poněkud vyšší, než by odpovídalo obvyklému sezonnímu výkyvu. Svým způsobem šlo o první předzvěst hospodářského ustrnutí na počátku roku následujícího, které vedlo k balíčkům korekcí hospodářské politiky Klausovy vlády a poté svým způsobem i k jejímu pádu.

Daniel Münich16. 3. 1998

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Tomáš Brolík

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Ondřej Kundra

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