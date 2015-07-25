Ondřej Schneider

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Ukrajina se potýká se spoustou problémů, ale není vše tak beznadějné, jak to vypadá
Je pomalý ekonomický růst i v roce 2015 důvodem k panice?
Řecká vláda tvrdí, že EU je příliš přísná, jenže jiné země prošly i tvrdšími zkouškami
V Rusku jde o jednu z největších destrukcí národního bohatství za posledních 70 let
Jednoduché recepty platit nebudou
Státní rozpočet míří opět ke zvyšování schodku
Být evropským bankéřem je čím dál napínavější
Jak válčit a přitom plnit reformní program MMF?
Proč je Pikettyho kniha tak populární
Nová komise může vytvořit iluzi o spravedlivém a levném systému, ale čísla ji nepustí
Ruská ekonomika je při bližším pohledu mnohem zranitelnější, než se zdá
Janukovyč zadlužil Ukrajinu až po krk, země se bez pomoci Západu neobejde
Co by způsobilo zavedení „základního příjmu“
Pět let po krizi přichází nostalgické vzpomínání na lepší časy
Vyplatí se proinvestovat se k růstu?
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