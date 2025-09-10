Ranní postřeh Marka Torčíka: Jak odvádět pozornost (Macinkou a Turkem)
Necelý týden po volbách se pomalu začíná rýsovat podoba budoucí české vlády. Přestože Andrej Babiš usiloval o jednobarevnou vládu, vedení SPD i Motoristů se už poměrně veřejně dožaduje pozornosti. SPD si myslí na vnitro, obranu nebo dopravu, Motoristé zase mluví o ministerstvech kultury a životního prostředí.
Právě poslední dva zmiňované rezorty by mohly vyvolat největší kontroverzi. Představa, že o ochraně životního prostředí bude rozhodovat strana, jejíž lídr pochybuje o vlivu člověka na klima a která podle dostupného programu v oblasti kultury nenabízí nic jiného než ideologické čistky, je přinejmenším děsivá. Zároveň ale dává naprostý smysl.
Dosazení kontroverzních lidí na viditelná místa totiž zajistí, že se pozornost veřejnosti a části médií stočí právě tímto směrem. Podobně jako slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová ze SNS, také potenciální budoucí ministři za SPD a Motoristy mohou hrát roli užitečných idiotů. A nejde jen o jednotlivá ministerstva. Nakonec i kontroverzní schválení novely slovenské ústavy pomohlo přehlušit kritiku Ficovy konsolidace veřejného rozpočtu. Ideologické a kulturní války totiž vždy spolehlivě odvádějí pozornost od mnohem větších problémů. Andreji Babišovi a celému ANO by se uvolnily ruce – zatímco by si děti hrály, on by mohl mimo mediální zájem dělat tu skutečnou, dospěláckou politiku.
Jde o princip, který vidíme ve více či méně podobných formách všude po světě. Ve Spojených státech tuhle roli hraje samotný prezident – cokoli, co řekne, vygeneruje obří množství pozornosti, politických komentářů, memů. Stačí se jen podívat na tuto rubriku. Ve světle všech náhodně pronesených, kontroverzních výroků spolehlivě blednou na pozadí a poměrně nepozorovaně chystané zásadnější změny. Například Projekt 2025, od kterého se Trump ještě před volbami distancoval a který podle nezávislých komentátorů ohrožuje americkou demokracii, se podle serveru Project 2025 Tracker už naplnil téměř z poloviny.
