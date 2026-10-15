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15. 10. 20263 minuty

Lukáš Jelínek: Útěk středem

Dobrá zpráva letošních voleb je, že občané z nečekaně velkého množství zastupitelstev vyprovodili extremisty

Lukáš Jelínek
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Dobrých zpráv není nikdy dost. Proto překvapuje, že ta stěžejní z letošních komunálních voleb téměř zapadla: občané z nečekaně velkého množství zastupitelstev vyprovodili extremisty.

Trend napříč Evropou je přitom opačný. Naposledy nám to připomněly zemské volby v Německu, ale i výběr senátorů komunálními zastupiteli ve Francii. Tam navíc krajní pravice dobývá Elysejský palác.

Je ostudou, že u nás máme na rozdíl od většiny evropských zemí pravicové radikály ve vládě. To jim ale zároveň zužuje manévrovací prostor: jsou spoluzodpovědní i za řadu nepopulárních kroků, navíc museli zapomenout na předvolební sliby, jako je upuštění od pomoci Ukrajině, vystoupení z EU a NATO nebo příklon k přímé demokracii.

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Na tom, že extrémní subjekty nedosáhnou na dvouciferný výsledek, má paradoxně zásluhu ten, kdo je pozval do vlády – Andrej Babiš. Prohlašuje se za hrdého populistu a hnutí ANO obratným marketingem sklízí hlasy, které by za jiných okolností šly za SPD, Motoristy či někým ještě nebezpečnějším. To ostatně může časem vyvolat i pnutí uvnitř vládní koalice.

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