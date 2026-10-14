Ekonomika dostala Babiše do Strakovky – a vyhnala jeho hnutí z radnic
V kampani sliboval ledacos: levnější hypotéky i levnější pohonné hmoty
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Loni se všichni ještě divili výsledkům sněmovních voleb, zejména obrovskému úspěchu hnutí ANO, kterému dalo svůj hlas 35 procent voličů. Jedním z tehdejších důvodů velkého úspěchu, jak popisovali analytici, byla i schopnost mobilizovat obyvatele z chudých částí Česka, na které nejvíce dolehly těžkosti krizových let – tedy vyšší náklady na život v důsledku vysoké inflace, která vyvrcholila ve druhém roce vlády Petra Fialy a jeho partnerů.
Nyní, o rok později, se při komunálních volbách velká část země diví výsledkům hnutí ANO napříč republikou – Babišova parta naopak oslabila ve všech krajských městech s čestnou výjimkou Plzně. Komunální volby jsou samozřejmě složitá disciplína a říká se, že je nelze interpretovat jako referendum o vládě, přesto z nich lze několik věcí vyčíst.
Kdyby Babišovo hnutí ztratilo hlasy třeba jen ve velkých a bohatších městech jako Praha, Brno, Hradec Králové nebo Pardubice, dalo by se mluvit o mobilizaci lidí, kteří nejsou spokojeni s výkonem vlády – a je patrně jedno, zda by se jednalo o nesouhlas s prosazovanými návrhy, nebo případně o kauzy vládnoucích politiků. ANO ale propadlo i v chudších městech, o kterých se v posledních letech mluvilo jako o baštách Babišova hnutí, kde ANO převzalo věrné voliče někdejších sociálních demokratů a také komunistů.
Daniel Prokop během volebního víkendu upozorňoval právě na propad Babišovy partaje v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Ve městech jako Ústí nad Labem, Cheb, Sokolov, Litvínov, Děčín, Karlovy Vary, Havířov nebo Frýdek-Místech ztratilo nejsilnější celostátní politické uskupení 6–15 procentních bodů.
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