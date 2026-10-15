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15. 10. 20265 minut

Ján Markoš: Igor Matovič se vtírá běžným lidem. A pak je štve proti elitám

Svému elektorátu jasně vzkazuje, že není ani o chlup lepší než oni

Ján Markoš
,
Denník N
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Co jsi baštil, Igore? Igore, mám v kurníku čmelíky, co mám dělat? Igore, ahoj, co říkáš na zákon, že pokud začneš pobírat penzi, nemáš právo volit?

Každou neděli si Igor Matovič sedne doma k počítači a hodinu živě odpovídá na otázky fanoušků. Dozvíme se tak, že u Matovičů měli „zeleninovou polívčičku s nudličkami a rybí filé s brambůrky“, že lídr Hnutí Slovensko by celý kurník vypálil „ohněm z propan-butanu, aby ty hnusoty odstranil“, a také to, že zákon, který by odebral důchodcům právo volit, „je blbost“.

V pozadí je vidět elektrický klavír, na kterém zřejmě v minulosti hrávaly jeho dcery.

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Mistr populismu

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