Toužím po otevřeném vztahu
Jak to vysvětlit partnerce, když ji nechci ztratit?
Už dva roky mám partnerku, se kterou mi je opravdu dobře. Rozumíme si, máme podobný pohled na život, umíme spolu trávit čas. Mám pocit, že je to jeden z nejlepších vztahů, jaké jsem měl. Právě proto mě trápí jedna věc, kterou jí zatím neumím říct.
V poslední době jsem začal číst o etické nemonogamii a otevřených vztazích. Čím více o tom vím, tím více mi to dává smysl. Nejde přitom o to, že by mi partnerka nestačila nebo že bych si s ní neuměl představit budoucnost. Právě naopak. Chtěl bych s ní zůstat a náš vztah si udržet.
Právě otevřený vztah však vnímám jako možnost zůstat spolu a zároveň si navzájem dovolit naplňovat potřeby, které nemusí být schopen pokrýt jeden člověk. Jen nevím, jestli to dokážu vysvětlit tak, aby to partnerka nepochopila úplně jinak. Bojím se, že si pomyslí, že mě přestala přitahovat, že mi nestačí nebo že jsem si našel někoho jiného. Možná tomu nepřidává ani moje minulost.
Už jsem měl vztahy, ve kterých jsem po čase začal vyhledávat někoho dalšího. Nikdy jsem to však nedokázal řešit otevřeně. Začal jsem si s jinou ženou a původní vztah se tím nakonec definitivně rozpadl. Dnes si uvědomuji, že možná právě toto byl můj problém – že jsem jednal za zády partnerky.
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