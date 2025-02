Po dětech netoužím a partner mě do rodičovství netlačí

Obracím se na vás s otázkou, která se týká rozhodování o založení rodiny a tlaku, který na mě vyvíjejí moji rodiče. Je mi třicet let a mám partnera, který zatím také není rozhodnutý, jestli děti chce, nebo ne. Já se v tomto tématu cítím poměrně rozhodnutá – děti prostě nechci. Emočně po nich netoužím, necítím, že bych děti potřebovala, a ani nemám pocit, že by mě mohlo rodičovství naplňovat. Partner mě do toho netlačí, o tomto tématu jsme už mluvili hodně. Máme dohodu, že se k němu můžeme vrátit za rok nebo za dva a znovu to probrat.