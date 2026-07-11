Od té doby, kdy jsem sousedy požádala, aby byli ohleduplnější, dělají ještě větší hluk
Co teď dělat, aby se konflikt nevyostřoval?
Už delší dobu řeším situaci se sousedy, která mě dost trápí. S manželem bydlíme několik let v bytovce. Když jsme se přistěhovali, cítili jsme se zde velmi dobře. Neříkám, že musíme být s každým kamarádi, stačí se pozdravit, respektovat a navzájem si zbytečně nekomplikovat život. Poslední měsíce se to však změnilo.
Sousedé nad námi začali dělat hluk i ve večerních hodinách. Nejprve jsem to neřešila, protože chápu, že v bytovém domě se nedá žít úplně potichu. Když se však situace opakovala, zkusila jsem je slušně požádat, zda by večer mohli být ohleduplnější. Jejich reakce mě zaskočila. Namísto normální dohody jsem měla pocit, že jsem je svou prosbou urazila.
Od té doby jsou naše setkání na chodbě nepříjemná, někdy mě ani nepozdraví a občas mám dojem, že se chovají hlučněji právě tehdy, když vědí, že jsme doma. Jakoby nám to dělali schválně. Je to starší manželský pár, nepředpokládám, že by mohli doma denně přesouvat nábytek nebo cvičit na těžkých strojích, které dělají takový hluk.
Nejvíce mě trápí, že na tuto situaci myslím i tehdy, když se nic neděje. Když slyším kroky nad hlavou nebo se večer ozve hlasitější zvuk, okamžitě zpozorním a čekám, zda se hluk zopakuje. Večer proto někdy nemůžu usnout.
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