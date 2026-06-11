„Viděl jsem našeho nepřítele. A jsme to my." Pohled do zákulisí historického kolapsu Trumpova týmu
Jak nepopulární prezident a nepopulární válka poskytly demokratům příležitost k drtivému vítězství ve volbách
Šest dní před americkými volbami do Senátu a Sněmovny reprezentantů se více než dvacet předních stratégů prezidenta Donalda Trumpa připojilo k soukromému videohovoru. Nálada byla ponurá. „Chcete nejdřív tu bílou pilulku, nebo tu černou?“ zeptal se Tony Fabrizio, prezidentův hlavní odborník na průzkumy veřejného mínění. Tim Saler, jeden z předních datových konzultantů Republikánské strany, nastínil dva scénáře. V prvním z nich se politickému akčnímu výboru MAGA Inc. (super PAC) s rozpočtem 400 milionů dolarů dařilo oslovovat voliče, na které cílil a s jejichž účastí počítal. „To je ten optimistický scénář,“ řekl. Druhý scénář představoval totální debakl.
„Dávám si do pořádku své záležitosti,“ řekl podle čtyř účastníků hovoru James Blair, který opustil Bílý dům, aby dohlížel na prezidentovu strategii pro volby do Kongresu. „A doporučuji, aby všichni ostatní udělali totéž.“ Zhruba půl hodiny se hovor nesl v duchu černého, šibeničního humoru: přípravy na pohřeb, vězeňské jídlo, prezidentské milosti, dokonce i krátká zmínka o útěku ze země. „Aspoň Bibi vyhrál. Ten nás ochrání,“ poznamenal sarkasticky Blair o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, v jehož zemi se volby konaly den předtím. (Netanjahuův blok nezískal většinu a jeho strana brzy prohlásila, že volby byly zmanipulované.)
„Možná bychom mohli dostat azyl v Izraeli,“ řekl Fabrizio.
Krach u voleb
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