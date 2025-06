Naše rodina se rozpadla

S partnerkou se známe třicet let, z toho dvacet let žijeme jako rodina ve společné domácnosti (bez manželství). Před jedenácti lety se nám po tříletém snažení a za pomoci lékařů narodil syn. Protože byla partnerka navázána jen na mě, logicky jsem po narození syna vyfičel do vzduchu a náš vztah se začal měnit k horšímu. Předtím jsme se vůbec nehádali, potom už ano. Předtím projevovala něhu, to postupně mizelo až na nulu. Z mé strany opadal zájem také, protože se mi ničeho nedostávalo. I když jsem jí při každé příležitosti připomínal a prosil ji, abychom se vrátili k původnímu vztahu. Doufal jsem se, že jak bude syn růst, bude se to mezi námi vracet k lepšímu. Bohužel.