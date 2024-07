Zdrcená Venezuela doufala v šanci, ale Maduro se nechce pustit moci

Nejvyspělejší ekonomikou v Latinské Americe byla v minulosti Venezuela. Země s největšími prokázanými zásobami ropy na světě se ale s nástupem Huga Chávese a následně Nicoláse Madura dostala do obrovské krize, hospodářského kolapsu a masového odchodu obyvatel. Za posledních deset letch zemi opustilo osm milionů lidí. Nadějí pro Venezuelu proto byly prezidentské volby. Průzkumy napovídaly, že Madura by mohl s více než 60 procenty porazit kandidát opozice Emundo González Urrutia. Ústřední volební komise ovládaná právě Madurem ale oznámila, že vítězem je s 51 procenty současný prezident a jeho protikandidát dostal 44 procent. Ale jak ve Výtahu Respektu říká Jiří Sobota, šance, že výsledky nejsou zfalšované, je v podstatě minimální: „Maduro falšoval volby už dříve, bezpochyby to udělal znovu. Oni hlasují elektronicky, takže se to špatně kontroluje. Myslím, že si nikdo nedokázal představit, že Nicolas Maduro připustí, že prohrál ve volbách a v klidu odejde. To je čtvrt století trvající zločinecký režim, který je pravděpodobně napojený na mafie apod. Opozice doufala, že ten rozdíl je v průzkumech tak výrazný, že nebudou mít tu drzost výsledky zfalšovat." Co výsledky voleb znamenají pro Venezuelu? A mohl by zafungovat mezinárodní tlak?