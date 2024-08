Vyhrocenou kampaní si SPD kompenzuje neúspěch ve volbách a odliv příznivců

Plakát, na němž je muž tmavé pleti s nožem v ruce a textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu", ale také dalším na kterém jsou, zjevně umělou inteligencí vytvoření, romští chlapci s cigaretou se slogany: „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku" a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!". To je součást předvolební kampaně SPD, kvůli které hnutí čelí hned několika trestním oznámením, podle kterých jsou plakáty rasistické a podněcují k nenávisti vůči menšině. Podle SPD jde o legraci, jak ale ve Výtahu Respektu upřesňuje František Trojan, ve skutečnosti si tím hnutí pravděpodobně kompenzuje neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu: „Poklesla i voličská podpora SPD. Tam asi můžeme hledat zárodek toho, co se teď děje, že strana vyhrocuje rétoriku. Zpráva Kantaru říká, že nejčastější důvody odlivu voličů od SPD byly přílišné politikaření, nedodržování slibů nebo třeba spojení s Trikolórou. Z těchto důvodů odcházejí nejčastěji k hnutí ANO nebo mimoparlamentním stranám. SPD na to pak reaguje tím, že dělá kampaň hrubší." Má se ale hnutí s kým spojit? A fungují SPD spíše osobnosti nebo populistická rétorika?