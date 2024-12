Velké sliby a ještě větší výmluvy. „Scholzing“ se německému kancléři nevyplatil, důvěru sněmu nedostal

Němečtí poslanci v pondělí odpoledne hlasovali o důvěře v kancléře Olafa Scholze - podle očekávání ji nezískal. Prezident Frank-Walter Steinmeier tak může rozpustit Spolkový sněm a vyhlásit termín předčasných voleb, které by měly být 23. února. Jak ve Výtahu Respektu říká Tomáš Lindner, přestože se dá Scholzova éra označit za neúspěch, nemusí to nutně znamenat, že se znovu nestane kancléřem. „Jemu se už poprvé povedl zázrak, protože po celý rok před volbami mluvil o tom, co všechno udělá, až se stane kancléřem, ale fakticky se zdálo, že nemá šanci. Nakonec přesto vyhrál, pomohly mu hodně chyby soupeřů." A to se může zopakovat. I když Scholzova vláda věcně nebyla špatná, uškodilo jí, že navenek působila rozhádaně a kancléř tomu jen přihlížel, což částečně odpovídá jeho charakteru. Jaký byl Olaf Scholz kancléř? Jak se vyvíjel jeho přístup k pomoci Ukrajině nebo k tématu migrace? A co znamená pojem „scholzing”?