V Turecku je to teď kdo s koho. Záležet bude na trpělivosti demonstrantů i tlaku finančního trhu

Turecká policie pokračuje v zatýkání lidí, kteří v Istanbulu i dalších městech protestovali proti zatčení starosty a lídra opozice Ekrema Imamoglua. Ten byl minulou středu zadržen a obviněn z korupce i podpory teroristické organizace. Podle kritiků je za tím ale politický motiv prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který chce svému vyzyvateli znemožnit kandidovat v příštích prezidentských volbách v roce 2028. Protestů, které kvůli tomu vypukly a jsou označovány za největší za posledních více než deset let, se zúčastnily statisíce lidí napříč Tureckem, zadrženy byly stovky osob včetně novinářů. „Z Erdoganova pohledu jde o vhodné načasování. Vzhledem k tomu, co se děje ve světě, je totiž pozornost Evropanů zaměřená na jiné věci. Zároveň význam Turecka pro Evropu dál stoupá, počítá proto s tím, že Evropané nebudou zemi kvůli tomuto kroku tolik kritizovat. Spoléhá také na to, že je v Bílém domě Donald Trump, kterému vyhovují silní lídři v čele jiných států," vysvětluje ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner, proč k zatčení istanbulského starosty došlo zrovna teď. Je to pro Turecko šok? Míří země k autoritářství? A má vůči tomu nějaké páky Evropská unie?