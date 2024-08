Ukrajina dostala první stíhačky F-16. Ve válce můžou znamenat zlom

O stíhací letouny F-16 žádala Ukrajina hned od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru roku 2022. Po dvou a půl letech do válkou zasažené země dorazily první stroje. „Jsou citlivé, potřebují mít čisté letiště, speciální přistávací dráhu, perfektní logistiku, to doteď Ukrajina neměla. F-16 je opravdu špičkový stroj, který je neustále modernizován, a podle expertů je multifunkční. Může to být protivzdušná obrana, může bojovat ve vzduchu, podporovat pozemní jednotky," vyjmenovává ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný. Stíhačky tohoto typu, kterých na Ukrajinu dorazilo pravděpodobně do deseti kusů (přesné číslo je tajné), podle něj mohou na bojišti znamenat zlom, ale nikoliv v tomto počtu. „Může to být krok ke zlomu. Těch deset letadel určitě bude schopno poskytnout obranu před některými ruskými raketami. Domnívám se, že dodávky půjdou rychle, záleží nicméně na výcviku ukrajinských pilotů." Právě na jejich výcvik Kanada už v minulém měsíci vyčlenila v přepočtu více než 6,5 miliardy korun. Proč dodání stíhaček trvá tak dlouho? V čem přinášejí výhodu oproti dosavadnímu vojenskému vybavení Ukrajinců? A bude pro Rusy složitější útočit na zemi, která má stíhací letouny F-16?