Trump rozjíždí cla. Jsme na hraně obchodní války

Americký prezident Donald Trump o víkendu zopakoval, že budou velmi brzy zavedena cla na výrobky z Evropské unie. Řekl to jen záhy poté, co podepsal nařízení, které zavádí cla na dovoz zboží z Kanady, Mexika a dodatečně i na dovoz z Číny s tím, že u Mexika oznámil měsíční odklad. „Trump tvrdí, že to je kvůli fentanylu. Skutečný důvod nevíme, můžeme ho ale odvozovat z toho, co říkal Trumpův ministr financí. Ten mluvil o tom, že by to měl být diplomatický nátlak; způsob, jak některé firmy přinutit k založení továren v USA. A důvodem může být i vyjednávání o jiných věcech. Donald Trump mluvil o tom, že by do budoucna cla mohla nahradit ekonomické sankce," říká ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. Co by v praxi znamenalo zavedení cel pro EU? Jak by cla dopadala jak na americké, tak i na evropské občany? A je unijní sedmadvacítka na případná cla připravená?