Sýrie jako hračka mocností. Jak se z revoluce proti tyranovi stala válka, ve které není komu fandit?

Více než třináct let. Tak dlouho trvá v Sýrii občanská válka, která přitom začala jako revoluce a součást tzv. arabského jara, které mělo odstranit diktátorský režim Bašára Asada. To se nepodařilo ani za déle než dekádu. Opozice, která tehdy s Asadovým diktátorským režimem bojovala zpočátku byla umírněná. Postupně se však radikalizovala až do podoby dnešních islamistických povstalců, kteří v minulém týdnu konflikt vyeskalovali a dobyli nejen Aleppo, ale také strategicky významné město Hamá v centrální oblasti Sýrie. Proč ke zintenzivnění války dochází zrovna teď? Kdo z mezinárodních mocností stojí za režimem Bašára Asada a kdo za islamistickým hnutím HTS? A jaké jsou vlastně kořeny války, která připravila o život statisíce lidí a z domovů jich vyhnala miliony? I na to ve čtvrtečním Výtahu Respektu odpovídá Tomáš Lindner.