Spotify Wrapped: Kralující Taylor Swift, dominance žen i rostoucí obliba žánru dark wave

Streamovací platforma Spotify zveřejnila tradiční souhrn poslechovosti za uplynulý rok, tzv. Wrapped, ve kterém už druhým rokem jasně dominuje nejúspěšnější zpěvačka současnosti Taylor Swift. Celosvětový počet přehrání jejích skladeb překročil 26,6 miliard. Její hudba je i mezi letošními nejstreamovanějšími alby, která ovládly primárně ženy. „Mají zajímavější témata, příběhy, současně tomu hraje do karet i to, že trandsetterským publikem populární hudby byly vždy teenagerky, mladé posluchačky, akorát s rozdílem, že dřív mělo ženské publikum mužské idoly," říká ve Výtahu Respektu Pavel Turek. Zatímco úspěch ženských alb podle něj není úplnou novinkou, o rostoucí oblibě žánru dark wave už by se to říct dalo, a to včetně Česka. „Je to styl roku 2024 v tom smyslu, že prochází všemi vrstvami a všemi subkulturami od číslo jedna v hitparádách, až po klubovou scénu," dodává ve zpravodajském podcastu. Jakým způsobem ve Spotify fungují algoritmy? Jak využívá data o svých uživatelích? A co mají z jejich chování na této platformě interpreti a interpretky?