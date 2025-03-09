0:00
3. 9. 20251 hodina 41 minut

Si, Putin a Kim na vojenské přehlídce v Pekingu. O čem Čína sní a čeho se bojí?

S Filipem Noubelem o vzestupu čínského vlivu ve světě, bratření Moskvy a Pekingu i sílících domácích problémech Číny

Štěpán Sedláček
China, Beijing: Military Parade In Beijing To Commemorate The 80th Anniversary Of The End Of World War II. Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping And North Korea'S Leader Kim Jong Un Autor: RPO / Zuma Press / Profimedia

Čína pod vedením Si Ťin-pchinga usiluje o proměnu mezinárodního systému a vymezuje se vůči dominanci USA a dalších zemí Západu. Nejnověji to manifestovala na vojenské přehlídce v Pekingu za účastí lídrů Ruska, Íránu nebo Severní Koreje. Ale Čína také stojí před řadou sílících domácích problémů včetně stárnoucí populace, vysoké nezaměstnanosti mladých nebo realitní krize. Jak číst světové dění z pohledu Pekingu? Jakou lekci pro Čínu představuje ruská agrese na Ukrajině a soupeření s USA pod vedením Donalda Trumpa? Kde leží meze Čínského snu? A co to všechno znamená pro Evropu? Nejen o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru Týdeníku Respekt s analytikem a expertem na Čínu Filipem Noubelem z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Moderuje Štěpán Sedláček.

