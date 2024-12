Rok 2024 v české politice: Starostové v hospodě, Fialovo selhání, vzestup ANO i Motoristů

„To, jakým způsobem zvládla FF UK ten rok od tragédie, jak v praxi ukázala, k čemu jsou dobré humanitní vědy. Zabývat se tím, jak se chová společnost a jak se společností pracovat - to mi přijde, že byl velký výkon," zmiňuje ve speciálu Výtahu Respektu František Trojan pozitivní moment z roku 2024. Podle Filipa Zelenky lze kladně hodnotit také to, že se v Česku nastartovala debata o hospodářském modelu. „Ačkoliv jsme na tom ekonomicky špatně a Německo podle některých měřítek ještě hůř, mám pocit, že se o tom začíná alespoň mluvit, přemýšlet, například o školství - co by se mělo změnit, abychom měli dobrý a udržitelný hospodářský růst." Podle šéfredaktora Erika Taberyho je důležitým momentem uplynulého roku také pokračující a fungující česká iniciativa na muniční pomoc Ukrajině. „I když mluvíme o tom, že by tato vláda mohla skončit, tak tohle budou nosit na srdci, takovéto: Co jste udělal? Pomáhal iniciativě. Tak to je úctyhodný krok." V epizodě zpravodajského podcastu se však vrací také mimo jiné k výměně na postu ministra pro vědu, výzkum a inovace, přijímacím zkouškám, které procházely digitalizací a zprvu se potýkaly se zásadními problémy, ale také k tomu, jaký potenciál má SOCDEM, či k debatě o koncesionářských poplatcích a tomu, co pro veřejnoprávní média znamenala. Moderuje Zuzana Machálková