Reportér Respektu v Izraeli: Země zažívá jeden z nejsmutnějších dní od 7. října

V rámci dohody o příměří Hamás ve čtvrtek v Pásmu Gazy předal Červenému kříži těla čtyř mrtvých rukojmích, které organizace následně odevzdala Izraeli. Podle Hamásu je mezi rukojmími matka se svými dvěma malými syny, kterým byly v době útoku této teroristické organizace ze 7. října roku 2023 čtyři roky a devět měsíců. Převoz těl do izraelské forenzní nemocnice na místě sledoval i Ondřej Kundra. Jak popisuje ve Výtahu Respektu, pro Izraelce jde o jeden z nejsmutnějších dní za posledních 500 dní, které od útoku uplynuly. „Po celé cestě Izraelem stáli lidé po stranách silnice, byli zavinuti do izraelských vlajek a zpívali známé a ikonické písně. Je to zlomový moment. Tématem je snaha vrátit do Izraele zbylé rukojmí, což je vidět na každém kroku." V jaké fázi je příměří mezi Izraelem a Hamásem? Kdy by se měli z Pásma Gazy dostat další rukojmí? A jaké je v těchto dnech cestování po Izraeli z hlediska bezpečnosti?