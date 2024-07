Psycholog, nebo vězení. Výtržníci z dezinfoscény dostali podmínku i symbolický trest

Soud kvůli incidentu u soudu - tak by se dal popsat případ, kterým se v týdnu zabýval Obvodní soud pro Prahu 2, od kterého si Rudolf Vávra, Jiří Hradil a Tomáš Vérosta odnesli mimo jiné i podmíněné tresty v délce od šesti do deseti měsíců. Důvodem je jejich výtržnictví, kterého se dopustili loni v květnu, kdy se soud zabýval případem dezinformátorky Jany Peterkové. Zatímco Vérostu soudkyně uznala vinným z výtržnictví, Vávru a Hradila také z násilí proti orgánu veřejné moci. Přestože rozhodnutí není pravomocné, dostali kromě podmínky také pokutu ve výši 10 tisíc korun a povinnost podrobit se psychologickému poradenství. „Má to vést k tomu, aby se dokázali nějak začlenit do společnosti. Má to být taková pomoc pro ně, ale zároveň je to součást trestu," říká ve Výtahu Respektu Ivana Svobodová. „Rozhodně se domnívám, že je dobré, že to soud začlenil do výroku o trestu. Díváme se ale na lidi, kteří tvrdí, že se domnívají, že neexistuje Česko, policie atd., je možné, že trest odmítnou vykonat a k psychologovi nebudou chtít chodit, v tom případě ale půjdou do vězení." Proč se muži, kterých se to týkalo, neúčastnili celého soudního jednání? A jak se státu (ne)daří řešit další případy z dezinfoscény?