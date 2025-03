Proruský populista nesmí znovu kandidovat v rumunských volbách. Obrana demokracie, nebo její konec?

Rumunský krajně pravicový a proruský politik Calin Georgescu, který loni zvítězil v prvním kole tamních prezidentských voleb, jehož výsledky následně byly anulovány, nebude moct znovu kandidovat. V neděli o tom rozhodla volební komise. „Vyloučila ho kvůli dřívějším verdiktům Ústavního soudu. Není pravděpodobné, že by ho nechal znovu kandidovat. Komise přímo řekla, že jeho kandidatura není v souladu s legalitou a on jako kandidát porušil základní povinnost bránit demokracii," vysvětluje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Připomíná tím krok rumunské prokuratury, která na konci února oznámila zahájení vyšetřování politika pro podezření ze založení antisemitského sdružení, propagace válečných zločinců a fašistických organizací a šíření falešných informací. Americký miliardář Elon Musk ale to, že komise Georgescovi zakázala kandidovat, naopak označil za konec demokracie v Rumunsku i Evropské unii s tím, že Evropa podle něj tímto padla. V čem je tento případ bezprecedentní? A čím je dění v Rumunsku pro Evropskou unii zásadní?