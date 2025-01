Přijímačky na SŠ se blíží. Digitální přihlašování je podle ministerstva připravenější než loni

Žákům a žákyním, potažmo jejich rodičům, se blíží termín přihlašování na střední školy. Stejně jako loni bude možné žádat elektronicky prostřednictvím systému DiPSy, ale také papírově či kombinovaně. Přihlášky se budou podávat od 1. do 20. února - a podle ministerstva školství i společnosti Cermat, která za přihlašování i průběh přijímacího řízení zodpovídá, by letos neměly nastat žádné komplikace. S výběrem školy může uchazečům a rodičům pomoct portál Vzdělávání v datech, který informuje i o kapacitě jednotlivých škol nebo míře úspěšnosti z minulých let. Nápomocné by mohly být také přijímací zkoušky nanečisto, které žáky čekají na konci měsíce, říká ve Výtahu Respektu Markéta Plíhalová: „Budou se konat 28. ledna. Letos je letos poprvé, jde o společnou akci ministerstva školství a Cermatu. Školy se do toho můžou zapojit dobrovolně, dostanou k tomu materiály, zadání, poté se to bude na školách vyhodnocovat." Vyzkoušet si přijímací zkoušky ale žáci budou moct i doma, a to prostřednictvím aplikace TAU. „Studenti si tam můžou stahovat zadání zkoušek z předchozích let. Kromě toho elektronická aplikace nabízí i tipy, jak si rozvrhnout čas, jestli se vracet k jednotlivým úlohám a podobně." Jaké další termíny a informace by si měli uchazeči a jejich rodiče zapamatovat? A v čem by letošní změny mohly pomoct v oblasti nerovných podmínek ve školství?