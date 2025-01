Před nástupem nepředvídatelného Trumpa do úřadu sílí snahy o příměří mezi Izraelem a Hamásem

V Kataru o víkendu pokračovalo jednání o možném příměří mezi Izraelem a Hamásem, které dlouhodobě zprostředkovávají také Egypt a Spojené státy. Podle agentury Reuters palestinské teroristické hnutí Hamás schválilo seznam 34 rukojmích, jejichž propuštění požaduje Izrael. Premiér Benjamin Netanjahu však takovou informaci nepotvrdil. „Hamás chce dosáhnout toho, aby se z Pásma Gazy stáhla izraelská armáda a aby došlo k trvalému příměří. Izrael to podmiňuje tím, aby se vrátili všichni rukojmí, což je dáno i tlakem tamní společnosti. Lidé pravidelně protestují proti vládě a požadují, aby co nejdříve ukončila válku v Gaze a aby se unesení lidé vrátili domů," shrnuje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová s tím, že pokud by se informace Reuters potvrdila, brzy by skutečně mohlo dojít k výraznějšímu posunu v jednáních o příměří. Na ta vyjednávači mezi Izraelem a Hamásem tlačí i kvůli tomu, že ještě tento měsíc do Bílého domu usedne Donald Trump, jehož nepředvídatelnost by celý konflikt mohla zcela proměnit. Jak se k válce na Blízkém východě v minulosti vyjádřil? A jaká je v současnosti humanitární situace v Pásmu Gazy, ve kterém je zdravotnický systém před kolapsem?