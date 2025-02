Politici kvůli sporné novele doteď nedostali lednový plat. Prezident ji navíc vetoval

Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, podle které se letos mají zvýšit platy vrcholných politiků, kdežto soudcům a státním zástupcům by prakticky stagnovaly. Opozice o novele mluvila jako o projevu papalášství, arogance a hladovosti, soudci namítali, že jde o protiústavní krok. Hlava státu zase novele vyčítá nesystémovost, nežádoucí retroaktivitu i to, jak se zákonodárci vypořádali s nálezem Ústavního soudu. „Prezident kritizuje i to, že jde o hašení platového požáru, které vlastně vede k tomu, že teď ústavní činitelé nedostali výplatu za leden. Sice bychom si mohli říct, že se svými platy nejspíš mají našetřeno, na druhou stranu je výše jejich platů odvozena i od toho, že funkce poslance má být prestižní věc, která podle toho má být i finančně ohodnocena. Ti lidé rozhodují o našich životech - bez ohledu na to, jak který zákonodárce tohoto úkolu dostává, od toho jsou volby. Ale i v rámci nějaké konkurence je potřeba dát těm lidem prostor, aby nešli s platem níž, když jdou například ze soukromého sektoru," vysvětluje ve Výtahu Respektu František Trojan. V čem konkrétně je novela sporná? Jak často prezident využívá své pravomoci vrátit zákon Parlamentu? A přehlasuje Sněmovna jeho veto?