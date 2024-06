Po dlouhé době Česko v červnu netrápí sucho, v hlubších vrstvách je to horší

Je to po více než deseti letech poprvé, kdy v Česku na začátku června není výrazné sucho. „Srážky v posledních týdnech, hlavně toho bouřkového charakteru, doplnily půdní vláhu. Na 80% území republiky je stav buď normální nebo ještě lepší, než je obvyklé. Dokonce na 60% území je stav lepší než v posledních 50 letech," říká ve Výtahu Respektu klimatolog Pavel Zahradníček z portálu Intersucho a CzechGlobe při Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Má to ale háček. „Máme dobrý stav v povrchové vrstvě, jenže v těch hlubších vrstvách je stav horší, než je obvyklé. Tam může být do dalších týdnů a měsíců zakopaný pes," doplňuje s tím, že důvodem je například to, že bylo v zimě málo sněhu. Na povrchu jsou rizikem zase vyšší teploty. „Příští týden se nám oteplí, což bude znamenat vysychání povrchové vrstvy. Může přijít nový fenomén, tzv. bleskové sucho. Když bude týden, týden a půl abnormálně teplé počasí, voda se z půdy velice rychle vysuší, hlavně v té povrchové vrstvě," vysvětluje klimatolog. Proč se povrchová voda nedostane hlouběji? A umí Česko pracovat s přebytkem vláhy, aby ji mohlo využít v dobách sucha?