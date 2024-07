Plastici v podání cimbálovky, Suchý i africká alternativa. LFŠ je v Česku unikát

V Uherském Hradišti ještě do 1. srpna probíhá 50. ročník Letní filmové školy. Letos nabízí 155 filmů ve 223 projekcích, a tradičně i pestrý doprovodný program, což ve Výtahu Respektu potvrzuje i Jan H. Vitvar, který je na místě: „Ten mix mně přijde strašně zajímavý. Letní filmovou školu považuju za symbol svého kulturního ideálu. Potkávají se tu věci od totální současné alternativy afrických zemí, zároveň tady člověk může jít na staré filmy Jiřího Suchého. Můžete tady strávit konzervativní i alternativní dny podle toho, jaké máte nastavení a chuť." I díky tomu je LFŠ v Česku unikátem, dodává vedoucí kulturní rubriky. „Z kulturních akcí neznám nic moc podobného, kde by se člověk mohl cítit takhle svobodně. Zabývám se výtvarným uměním, ale nevím, kde bych se mohl setkat se starými mistry a s mladými nastupujícími tvářemi - a všichni se tady mohli potkávat ve svornosti. Myslím, že je to opravdu unikátní nejen ve filmovém, ale i v kulturním světě." Co dalšího můžou účastníci padesátého ročníku Letní filmové školy zažít? O čem z této akce se dočtete na webu Respektu?