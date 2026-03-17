Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
17. 3. 202654 minut

Pentagon vs. Anthropic. Spor o AI sjednotil technologické giganty proti Trumpově vládě

S analytičkou Kristinou Fort o sporu o využití AI pro masové sledování lidí a ovládání zbraní, který rozděluje americkou vládu a technologické společnosti.

Štěpán Sedláček

Americké ministerstvo války se dostalo do schizofrenní situace. Ve vojenských operacích ve Venezuele i při plánování útoků na Írán využívala armáda umělou inteligenci od americké společnosti Anthropic s níž dlouhodobě spolupracuje. Když se ovšem v uplynulých týdnech nedohodli na nových podmínkách spolupráce, které vyžadovalo ministerstvo, tak Pentagon přistoupil k bezprecedentními kroku a firmu označil za riziko pro dodavatelské řetězce. Toto opatření přitom obvykle míří na nepřátelsky naladěné aktéry a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie dané firmy. Anthropic kvůli tomu Pentagon zažaloval a řada předních amerických technologických jako je Microsoft, Google, Amazon nebo Apple se ve sporu minulý týden postavila na stranu Anthropicu. Konkurenční firma vyvíjející velké jazykové modely - OpenAI mezitím uzavřela dohodu s Pentagonem. O co ve sporu, v jehož jádru jsou podmínky využití AI pro masové sledování Američanů a v autonomních zbraních, jde na různých úrovních? To v podcastu Zeitgeist rozebírá analytička a expertka na AI governance Kristina Fort. Ptal se jí Štěpán Sedláček. 

Podcast je součástí série

Zeitgeist

11 článků
11 podcastů
Všechno k sérii

