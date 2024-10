Osm hejtmanů ANO a SPD v krajských vládách. Vítězové a poražení koaličních jednání po volbách

„Hnutí ANO bude spolupracovat s SPD v koalicích v celkem čtyřech krajích. To je průlom. Strana přímé demokracie nikdy neměla na krajské úrovni exekutivní funkci,“ říká Filip Zelenka o výsledcích koaličních rozhovorů po volbách do krajů. Jak dokázalo vítězné ANO využít své volební vítězství? Co to může znamenat pro parlamentní volby, které se mají konat příští rok? A které krajské vlády se teď vyplatí sledovat ve vyšší míře? Nejen o tom uslyšíte v podcastu Výtah Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.