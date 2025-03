Nová syrská vláda čelila první výzvě v začlenění menšin. Nezvládla ji a došlo k masakru

Syrské ministerstvo obrany v pondělí uvedlo, že úspěšně dokončilo vojenskou operaci na západě země. V uplynulých dnech tam docházelo k bojům, které si vyžádaly životy stovek civilistů převážně z řad alavitů, ke kterým patří i bývalý prezident Bašár Asad a jeho rodina. „Ve stejnou chvíli došlo k vyhlášení vojenské rady, kterou vede bývalý, vysoce postavený generál z Asadovy armády, a to na odpor proti současným vládcům Sýrie. A zhruba v téže době došlo v oblastech, které jsou obývané alavity, k útokům na bezpečnostní síly země vedené islamisty z HTS. To způsobilo plošnou a brutální odvetu ze strany provládních milicí," vysvětluje ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner. „Nahrává to obavám menšin. V tom můžeme spatřovat velkou chybu nové syrské vlády. Jejich reakce byla nezvládnutá, protože vede přesně k tomu, čemu chce syrský vůdce zabránit," doplňuje a naráží tím na sliby vůdce Ahmada Šary, který při svém nástupu avizoval záměr chránit menšiny. Masakry, ke kterým na západě země minulý týden došlo, kritizovaly nejen Spojené státy nebo Rusko, ale také Česko. Jaký vliv na dění v Sýrii mají? Jak se v ní v současnosti žije různým komunitám? A vracejí se Syřané, kteří v minulosti utekli do zahraničí?