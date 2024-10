Nezávislost ČT a ČRo za cenu jedné kávy týdně. Babiš přitom dál mluví o útoku na peněženku

Poslanci tento týden projednávají kromě vládní důchodové reformy také novelu týkající se rozhlasových a televizních poplatků, která počítá s jejich navýšením i rozšířením poplatníků. Opoziční ANO a SPD však proti oběma projednávaným návrhům od středy obstruují. A například šéf ANO Andrej Babiš nařknul v souvislosti s novelou veřejnoprávní média z toho, že jdou na ruku vládě Petra Fialy z ODS, proti čemuž se vedení ČRo záhy důrazně ohradilo. „Má na to svůj vlastní babišovský pohled, a to je: Co neovládám, to je špatně. Rozhlas a televize přitom mají povinnosti, které slouží lidem, a které komerční média nemají. Umím si představit, že řada lidí skutečně ČT nesleduje, ale my se řídíme nějakými zákony, které jsou dané k ochraně něčeho nebo někoho, a ty se nás nemusí týkat. Je to spoluúčast na svobodě slova, na svobodné společnosti, na sdílení faktů, a to je něco, co patří pod zákon. Toto není obyčejný obchod, ale svoboda slova," upozorňuje ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný. Co přesně tedy novela ohledně koncesionářských poplatků upravuje? Proč ji opozice vytrvale napadá? A je dobrý nápad, aby na hospodaření veřejnoprávních médií v budoucnu dohlížel NKÚ?