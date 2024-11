Netanjahu a Galant čelí mezinárodnímu zatykači. Haagský soud ho poprvé vydal na spojence Západu

Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a teď již bývalého ministra obrany Joava Galanta. Důvodem je obvinění ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných v Pásmu Gazy, kde Izrael už přes rok vede válku v odvetě za útok teroristického hnutí Hamás. Zatímco izraelští politici označují rozhodnutí soudu v Haagu za ostudné a jako antisemitismus, podle šéfa unijní diplomacie Josepha Borella je nutné zatykače respektovat. Co se postoje Česka týče, premiér Petr Fiala z ODS už ve chvíli, kdy žalobce Karim Khan požádal soud o vydání nového zatykače, označil tento krok za děsivý a nepřijatelný. O tématu psal i Respekt ( Vydáme izraelského premiéra do Haagu? ). Kritika tehdy mířila především k tomu, že soud dává na stejnou úroveň teroristy a demokraticky zvolené politiky. Jak ale ve Výtahu Respeku říká Tomáš Lindner, skutečnost je jiná: „Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu nejde o to dostat konkrétního politika za mříže, ale o stanovení norem a mezinárodních pravidel. Je fér, že jsou si všechny státy před soudem rovny, a dojde k přezkoumání podezření, která jsou ve vzduchu," dodává s tím, že Česká republika teď má tři možnosti, jak se k věci postavit. Jaké to jsou? A v čem je rozhodnutí ICC převratné?