Nacistická minulost, protiuprchlická hesla i anticovid. I to je strana, se kterou se spojilo ANO

Krajně pravicová, národovecká, v posledních letech nakloněná ke konspiračním teoriím, tak by se dali popsat rakouští Svobodní, kteří v sousední zemi vyhráli volby do Evropského parlamentu a v týdnu společně s hnutím ANO a maďarským Fideszem oznámili záměr vytvořit vlastní frakci. K nacistické minulosti se dnes Svobodná strana Rakouska nehlásí, její šéf Herbert Kickl ale o sobě mluví jako o 'lidovém kancléři', jak se v minulosti označoval Adolf Hitler. „To je součástí strategie, která má vést k tomu, že Kickl poprvé v rakouských dějinách dokáže Svobodné dovést k prvnímu místu v parlamentních volbách, které přijdou v září," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner, podle kterého Kicklovo spojení s maďarským premiérem Orbánem není nijak překvapivé. „Otevřeně se hlásí k tomu, jak Orbán změnil Maďarsko. Vidí v tom inspiraci i pro Rakousko a jiné evropské země. Líbí se mu, jak Orbán omezil svobodu médií například, líbí se mu ta představa ta idea neliberální demokracie, názor, že právo musí dělat trochu to, co si přeje politika. A je pozoruhodné, že Andrej Babiš, který dlouho platil spíš za politického pragmatika, se spojil s takovými dvěma kovanými ideology, kteří mají neliberální představu vývoje a proměny EU." Jak se rakouští Svobodní vyvíjeli? Jaký postoj mají k Rusku a jeho agresi na Ukrajině?