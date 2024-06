Mladí v Německu opustili Zelené a stočili se k pravici

Špatný výsledek pro všechny vládní strany. Tak mluvil o hlasování do Evropského parlamentu v Německu kancléř a šéf tamní sociální demokracie Olaf Scholz. Jeho SPD totiž skončila třetí. Kromě opoziční konzervativní unie CDU-CSU, která byla s 30 procenty první, je na druhém místě předběhla i krajně pravicová AfD. Tu volili především lidé v bývalém východním Německu, ale také mladí. Jak ve Výtahu Respektu říká Tomáš Lindner, je to důkaz , že současná německá vláda je rekordně neoblíbená. „Ta strana už není jenom proti jednomu tématu. Není to už jenom migrace, ale i třeba kritika příliš zelených reforem. Vidíme, že AfD se snaží pracovat s tím, že není potřeba se stydět za to, že jsme Němci, že nacistické dějiny byly jen výsečí našich dějin, že máme na co být hrdí. Takže to je téma, se kterým si AfD cíleně hraje a cíleně to komunikuje i přes sociální sítě, v čemž je mimochodem velmi dobrá, s mladými voliči. Zároveň možná nejsilnějším impulzem byla celková úzkost z budoucnosti." Jak stáčení se k pravici může Německo v příštích letech změnit? A jaký vliv na to má současná vláda?