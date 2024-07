Raději pastevecký pes než kulka. Častější odstřel vlků farmářům nepomůže

Dobrovolnická iniciativa Vlčí a Rysí hlídky dostala jako vůbec první český projekt cenu v prestižní evropské soutěži The European Union's Citizen Science Prize 2024. Je součástí programu Šelmy Hnutí Duha, a jejím cílem je, aby dobrovolníci sběrem srsti a trusu, tedy takzvaných pobytových stop, vlků a rysů přispívali k vědeckým poznatkům o těchto šelmách, a potažmo i k jejich ochraně. Stalo se tak v době, kdy se nejenom česká, ale i evropská debata točí kolem toho, jestli kvůli škodám páchaným vlky ne/snížit jejich ochranu. V současnosti je jejich střílení v ČR nelegální. „Třeba na Slovensku byl vlk po desetiletí loven a měli jsme možnost pozorovat, jestli to sníží konflikt nebo ne, jeden z našich výzkumů ukázal, že lov vlků neměl žádný vliv. Výše škod není vůbec závislá na tom, kolik se v tom regionu odstřelilo vlků. Mnohem důležitější je pracovat s ochranou stád v konkrétních lokalitách, ať už je to používání lepších elektrických ohrad nebo pasteveckých psů," říká ve Výtahu Respektu Miroslav Kutal, který je odborným garantem výše zmíněného projektu a akademickým pracovníkem Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. Jaká je v Česku situace s vlky? Opravdu jsou takovým ohrožením, nebo jen žijeme v mýtech, které se o vlcích dlouhodobě šíří?