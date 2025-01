Alegorie, nebo rasismus? Poslanci rozhodnou o vydání Tomia Okamury

„Jestli něco může být z pohledu SPD, Tomia Okamury a voličů nějakým alarmem, že mu musí dát znovu svůj hlas, protože je ostrakizován, může to být právě trestní stíhání," říká ve Výtahu Respektu František Trojan ke kauze, ve které se kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie obrátili na Sněmovnu s žádostí o vydání Tomia Okamury ke stíhání. Důvodem je nedávná billboardová kampaň SPD, kvůli které je opoziční politik podezřelý ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Zároveň, třeba je to pro spoustu voličů, kteří dřív deklarovali, že budou volit SPD, opravdu hnutí za zenitem, které je v opozici dlouho a pro lidi nic neudělalo, a tak půjdou někam jinam. Nicméně z pohledu, že se Tomio Okamura dlouho soudil o přezdívku Pitomio, a teď za to, že někdo zvedne jeho plakát a dává ho k trestnímu stíhání, je překvapený a říká, že je to omezování svobody slova, to je zvláštní," doplňuje. Jaká je šance na Okamurovo vydání k trestnímu stíhání? Jak ojedinělá taková žádost vůči dolní komoře je? A v jaké kondici je momentálně SPD?